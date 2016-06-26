Франция победила Ирландию и пробилась в четвертьфинал Евро-2016, фото и видео голов

В воскресенье, 26 июня, во Франции состоялся матч 1/8 финала Евро-2016 между сборными Франции и Ирландии по футболу, который завершился со счетом 2:1.

Игра проходила в Лионе на стадионе "Стад-де-Лион", по ее результатам первая команда пробилась в четвертьфинал турнира.

На первых минутах матча ирландцы заработали штрафной, который реализовал Брэди, после чего смогли более 45 минут удерживать преимущество и пылись его увеличить, несмотря на натиск соперника.

Во втором тайме сборная Франции не прекращала атаковать и сумела сравнять счет: Санья навесил с правого фланга в центр штрафной, где находился Гризманна, который головой пробил в левый угол ворот.

Команда не остановилась на достигнутом и через несколько минут вырвалась вперед. Тогда после заброса в шрафную Жиру выиграл борьбу в воздухе и сбросил мяч автору первого гола, а он пробил в правый угол. После этого ирландцам не удалось поразить ворота противника.

Видео голов

Франция — Ирландия 2:1

Голы: Гризманн, 58, 61 — Брэди, 2 (с пенальти)

Франция: Льорис — Санья, Рами, Косельни, Эвра — Погба, Канте (Коман, 46, Сиссоко, 90+3), Матуиди — Гризманн, Жиру (Жиньяк, 73), Пайе;

Ирландия: Рандольф — Коулмэн, Кео, Даффи, Уорд — Брэди, Маккарти (Хулахан, 71), Хендрик, Макклин (О'Ши, 68) — Лонг, Мерфи (Уолтерс, 65);

Предупреждения: Канте, Рами — Коулмэн, Хендрик, Лонг;

Удаление: Даффи, 66.

Ранее во Франции сборная Португалии с минимальным счетом победила Хорватию в матче 1/8 финала Евро-2016, став третьим четвертьфиналистом турнира (первый — Польша, второй — Уэльс). Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Видео: Futebol na Veia √