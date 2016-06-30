Стало известно, кто может заменить Маркевича на посту главного тренера "Днепра"

Новым главным тренером футбольного клуба "Днепр" может стать наставник молодежки днипрян Дмитрий Михайленко.

Об этом стало известно после того, как Мирон Маркевич заявил о том, что подает в отставку из-за отсутствия дальнейших перспектив, сообщает Footboom.

В свою очередь, место Михайленко, вероятнее всего, займет Александр Поклонский, работающий с "Днепром" (U-19).

Напомним, днем ранее генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко опроверг слухи о банкротстве клуба.

Также напомним, президент "Днепра" Игорь Коломойский объяснил, кто стоит за слухами о закрытии "Днепра".

Фото: dynamo.kiev.ua.