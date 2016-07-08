Лёв о поражении сборной Германии: мы играли лучше, но бывают дни, когда все идет наперекосяк

После поражения сборной Германии от команды Франции в полуфинале Чемпионата Европы по футболу — 0:2, главный тренер "бундестима" Йоахим Лёв заявил, что Франция заслуженно вышла в финал.

"В конце концов, если ты добыл победу со счетом 2:0, то заслужил ее. Думаю, что французы выиграют и финал. Португалия меня пока не впечатлила. У Франции же очень хорошая команда, но, повторюсь, мы сегодня играли лучше", — сообщает официальный сайт УЕФА.

"Что касается второго гола, мы просто не смогли выбить мяч из опасной зоны. Мы неплохо с этим справлялись на протяжении всего матча, но в том эпизоде не получилось. Считаю, моя команда превосходила соперника, особенно в средней линии. Во втором тайме мы оказывали давление, но всегда оставался риск нарваться на контратаку. Мы все перепробовали, старались как могли, и у нас были моменты.

Турнир неплохо для нас сложился. У нас энергичная команда, которая старалась изо всех сил, даже на тренировках в Эвиане. В матчах мы показали, насколько крепок наш командный дух. Резервисты здорово помогали команде. Мы обязательно проведем анализ, но я не увидел критических ошибок со стороны игроков на этом чемпионате. В целом, у нас очень сильная команда", — подчеркнул коуч.

Хотя Йоахим Лёв был расстроен результатом, он несколько раз подчеркнул, что очень доволен игрой своей команды на турнире и в этом матче. По его словам, в Марселе сборная Германии играла лучше соперника, и с этим трудно не согласиться, если, например, глянуть на статистику передач. Немцы за первый тайм сделали больше пасов (319), чем французы за всю игру (250).

"Бывают дни, когда все просто идет наперекосяк", — посетовал Лёв, добавив, что по его команде ударили потери ключевых игроков, как перед матчем, так и во время игры — как в случае с Жеромом Боатенгом.

"У нас была прекрасная команда на этом турнире", — резюмировал наставник.

Напомним, сборная Франции 10 июля встрется с командой Португалии, которая еще в одном полуфинале уверенно победила Уэльс — 2:0.