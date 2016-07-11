Маркевич объяснил, почему отказался продолжить карьеру в европейских клубах

Экс-тренер "Днепра" Мирон Маркевич рассказал, что еще не определился со своим будущим местом работы.

Маркевич пока отдыхает, но при этом говорит о том, что открыт для предложений, пишет Sportarena.

"В принципе, да — я открыт для предложений. У меня уже было несколько вариантов продолжения карьеры за границей, но я их отклонил. Спешить некуда. Звали в Турцию, Грецию и Польшу", — сказал Маркевич в интервью газете Команда.

Причинами отказа от предложений Маркевич назвал предлагаемые условия и несогласие с позицией руководства по развитию клубов.

В прессе ходили разговоры о предложениях со стороны Легии и ПАОКа.

Напомним, ранее Маркевич заявил, что в "Днепре" пришло время молодых футболистов и тренеров.