Дневник Олимпиады: украинские саблистки завоевали еще одну медаль в копилку сборной

Женская команда Украины по фехтованию на саблях проиграла сборной России в финале олимпийского турнира и завоевала серебряную медаль Игр-2016.

В состав украинской команды входят Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, а также резервист Елена Воронина. В финале приняли участие все четыре спортсменки.

Счет финального поединка — 45:30. Интриги во встрече не было, российские саблистки выиграли первые четыре периода и больше не подпускали к себе украинок на близкое расстояние в счете.

Спортсменки поделились первыми эмоциями после завоевания серебряных медалей, соощили в пресс-службе НОК Украины.

"Главное в сегодняшнем финальном матче было настроиться на первую встречу, не думать о том, какие это важные соревнования, а просто фехтовать, показывать результат. Это было самое сложное. Главное, что у нас есть медаль. Главное - мы команда, мы очень старались. Допускали немало ошибок и не все сделали, что планировали, но очень хотели!" — говорится в их заявлении.

Кроме того, украинские саблистки рассказали, что каждая встреча была сложной и давалась тяжело.

"Мы не думали о том, с кем дальше будем фехтовать. С кореянками упорно боролись, с итальянками — они наши давние заядлые соперницы. Мы часто у них выигрываем, но каждый раз тратим очень много нервов. Каждая из нас на Играх старалась показать все, что умеет", — прокомментировали они.