Дневник Олимпиады: в финале соревнований по греко-римской борьбе украинец встретится с россиянином

Украинец Жан Беленюк вышел в финал олимпийских соревнований среди спортсменов весом до 85 кг в греко-римской борьбе.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы НОК Украины.

Отмечается, что в полуфинальной схватке 25-летний киевлянин победил белоруса Джавида Гамзатова со счетом 6:0.

Ранее, в четвертьфинале, Беленюк оказался сильнее представителя Болгарии Николая Байрякова, а в поединке 1/8 финала победил египтянина Ахмеда Саада.

Финал, в котором Беленюк встретится с россиянином Давитом Чакветадзе, состоится после 23:00.

Кроме того, украинская легкоатлетка Наталья Погребняк вышла в полуфинал по бегу на 200 метров на Олимпиаде в Рио. Об этом сообщается на официальном сайте Игр.

Наталья показала результат 22.64, что является ее личным рекордом. Полуфинал пройдет 17 августа в 4:00.

Напомним, ранее сообщалось, что на Олимпиаде украинская женская байдарка-двойка и каноист выступят в финале.

Фото: НОК Украины.