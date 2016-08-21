Сегодня закрытие Олимпиады: в НОК рассказал, кто понесет флаг Украины

В ночь с воскресенья на понедельник, 22 августа, в Рио-де-Жанейро состоится церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр.

Торжество проведут на легендарном стадионе "Маракана", и оно начнется в 02:00 по киевскому времени.

Знаменосцем Украины на закрытии Олимпиады в Рио будет фехтовальщица Ольга Харлан, сообщил национальный Олимпмйский комитет на официальной странице в Facebook.

"Для меня это огромная честь. У меня и так было хорошее настроение, а теперь трудно сдержать все эмоции. Я понесу флаг Украины! Горжусь этим!" — сказала она.

В Украине прямую трансляцию церемонии можно увидеть в прямом эфире на канале "UА:Первый".

Напомним, на счету нашей команды 11 наград — 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых.