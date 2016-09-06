"Больше позитива, чем негатива": Шевченко доволен игрой сборной Украины против Исландии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что он доволен работой команды во время игры с исландцами в рамках отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, пишет Sport Arena.

В то же время наставник подчеркнул, что во время противостояния "было намного больше позитива, чем негатива".

"Мы играли с непростой командой, которая найдет шанс забить. Поэтому самое главное было — обезопасить наши ворота. Не всегда получилось. Я доволен работой команды. Мы были ближе к победе", — отметил специалист.

Также Шевченко подчеркнул, что Исландия — серьезный соперник, а сборная нашей страны добились хорошего результата. "Судя по незабитому пенальти, мы потеряли два очка… Несмотря на пустой стадион, мы слышали болельщиков", — добавил Шевченко.

Напомним, сборные Украины и Исландии 5 сентября играли в Киеве, матч завершился со счетом 1:1. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.