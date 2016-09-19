В Рио украинские спортсмены установили 22 мировых рекорда: яркое закрытие Паралимпиады

На Паралимпийских игр в Рио, которые завершились 17 сентября, украинские спортсмены установили 109 рекордов в трех видах спорта. 22 рекорда украинцев стали мировыми.

Об этом сообщил Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

"Наш мощный результат — впервые за историю участия в играх — третье место Паралимпиады с 117 медалями: 41 золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых, что на 33 медали больше, чем на предыдущих Паралимпийских играх в Лондоне, в том числе — 9 золотых медалей, не ограничивается только этими цифрами", — заявили в комитете.

В частности, паралимпийцы Украины установили 109 рекордов в трех видах спорта: плавание — 94 рекорда, легкая атлетика — 14 рекордов и 1 рекорд в пауэрлифтинге.

В том числе среди достижений нашей сборной 22 рекордов мира (19 в плавании, 3 — легкая атлетика), 32 паралимпийские рекорда (26 в плавании, 5 по легкой атлетике и 1 в пауэрлифитинге), 54 рекордов Европы (49 - в плавании, 6 — в легкой атлетике).