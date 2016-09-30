Заслуженная победа "Шахтера" и достойная игра "Зари" — комментарии тренеров

Украинские команды донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" выглядели достойно во второй игровой день группового этапа Лиги Европы.

"Горняки" в меньшинстве обыграли бывшую команду своего наставника португальскую "Брагу" со счетом 2:0, сообщает Террикон

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека назвал этот матч "заслуженной победой в поединке против хорошей команды".

"Мы были очень сильны в самом начале игры. Достаточно рано нам удалось забить, и мы практически не давали "Браге" никаких шансов покидать ее половину поля. Создавали отличные моменты, не хватало лишь еще одного мяча. Впрочем, думаю, к перерыву результат был заслуженным", — сказал он.

Фонсека также недоволен не справедливым решением судей матча.

"Думаю, удаление Фреда было немного неправильным. Ребята из моей технической команды говорили, что это не совсем справедливо — там должен был быть назначен пенальти. На мой взгляд, это несправедливая часть сегодняшней игры. В следующем матче мы останемся без достаточно важного для нас футболиста. В первом тайме также имел место эпизод, когда можно было назначить пенальти в ворота соперника, но его не было. Это тоже не совсем справедливо", — сказал наставник "горняков".

Достойно сыграла "Заря" в матче с "Манчестер Юнайтед", проиграв легендарному клубу один мяч. Команда хоть и не взяла очки, но в полный голос завила о своих притязаниях на путевку в плей-офф.

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что ему понравилась игра команды.

"Мы ни в чем не уступили МЮ. "Манчестер Юнайтед" — это флагман футбола. "Заря" пока не такой великий клуб, но, тем не менее, показали достаточно хорошую игру. Не дали сыграть сопернику в полную силу. В принципе игра была ничейной. Нам немного не повезло", — подчеркнул наставник.