Спортивные победы притягивают успех

17 октября 2016, 17:57

Удивительное совпадение: те компании, которые вкладывают в спорт, становятся еще более успешными.

Вы заметили новую тенденцию в корпоративном мире? Все, как по команде, увлеклись спортом. Теперь руководители успешных предприятий не только сами регулярно посещают спортзалы и занятия по йоге. Они создают все условия для того, чтобы мир спорта был доступен для их персонала.

Олег Чунтиханов — игрок любительской футбольной команды СушиЯ — выражает мнение своих коллег — друзей по команде:

Наша компания принимает активное участие в спортивных мероприятиях. Я думаю, что это очень даже хорошо. Так мы расслабляемся от работы, игры идут нам на пользу.

 

Спортивная культура в компаниях

Во многих офисах сегодня есть спортзалы или хотя бы турники и беговые дорожки. Крупные корпорации даже спонсируют увлечение персонала спортом:

  • - выдают абонементы в спортзалы или бассейн;
  • - компенсируют затраты на посещение различных секций;
  • - организуют за счет предприятия корпоративные спортивные команды по футболу, пауэрлифтингу, хоккею или боулингу.

Удивительное совпадение: те компании, которые вкладывают в спорт, становятся еще более успешными. Фирмы же, которые предпочитают экономить на корпоративных мероприятиях такого рода, богаче не становятся.

 

Здоровое тело — чистый разум

Получается, что даже любительский спорт помогает развивать бизнес? Представьте, что этому есть вполне разумное объяснение.

Еще в конце 60-х годов прошлого столетия известный американский нейрофизиолог Гленн Доман доказал плотную взаимосвязь физического развития организма и умственных способностей. Иными словами, чем больше человек уделяет внимания спорту, тем лучше развивается его мозг и укрепляется нервная система.

Успешные руководители давно знают, что эффективные работники — это здоровые, физически развитые люди. Для того, чтобы быть успешным в бизнес-среде, прежде всего необходимо иметь здоровье и высокий уровень стрессоустойчивости; обладать терпением и быть целеустремленным. Как раз все эти навыки и вырабатываются в результате регулярных занятий спортом.

 Вот что по этому поводу говорит представитель любительской футбольной команды от "Укрзалізниці" Кравчук Дмитрий:

  Наша компания хочет видеть в своих рядах здоровых сотрудников, готовых к выполнению любого рода и любой сложности задач. В здоровом теле здоровый дух, как говориться. Мы считаем, что спорт напрямую связан с рабочей деятельностью, поскольку спорт способствует улучшению разнообразных биологических процессов в организме человека, что позволяет применить их и в рабочей сфере. Быть сильнее, быть настойчивее, быть проворнее, и. т. д. Всё это есть в спорте так же, как и в повседневной трудовой деятельности человека. "Укрзалізниця" проводит чёткие параллели в спорте и работе, и пытается всегда пропагандировать спорт и здоровый образ жизни.

Вот почему крупные корпорации и даже небольшие коммерческие предприятия предпочитают вкладывать средства в развитие внутренней культуры спорта в компании.

 

Корпоративные игры как инструмент управления

Знаете ли вы, что командные спортивные игры лучше всего могут сплотить коллектив? Все упражнения дорогостоящих тим-билдинговых программ построены на основе обычных спортивных состязаний.

Вы можете сэкономить уйму денег на тренингах, а добиться того же результата в командообразовании, просто создав корпоративную сборную по футболу.

Командные навыки — это не врожденные качества сотрудников. Такие способности нужно вырабатывать специально. И проще всего это сделать с помощью спортивных игр. Эти мероприятия помогут не только сплотиться персоналу, но и каждому сотруднику в отдельности открыть для себя доселе неведомые качества.

 

И снова в моде футбол

Разумеется, далеко не всем работодателям по карману содержать свои спортплощадки или залы, и даже компенсировать спорт абонементы сотрудникам. Предприимчивые ТОПы в таких случаях организовывают корпоративные спортивные команды. Это могут быть сборные по игре в пейнтбол или боулинг, волейбол или баскетбол. Но самой популярной командной игрой у нас в стране остается футбол.

Лидер рынка бутилированной воды "Небесна Криниця" — первая воно-кофейная компания -уже четвертый год проводит футбольный турнир среди крупнейших организаций страны при поддержке Федерации футбола Украины.

Обычные сотрудники различных предприятий имеют возможность весело и с пользой провести время, выиграть призы и познакомиться с полезными людьми, а победители — сыграть в финале с командой звезд "Динамо Киев".

"Миссия нашей компании — говорит директор по развитию компании "Небесна Криниця" Евгения Кривонос — сделать украинскую нацию здоровее, успешней, счастливее. Для этого мы выпускаем чистый полезный продукт — бутилированную воду, и регулярно организовываем различные спортивные мероприятия. Мы верим, что только здоровые люди могут эффективно работать".

За все года проведения турнира участие в нем приняло более 100 крупных компаний. В 2016 году за кубки "Небесна Криниця CUP" соревнуются команды: Укрзалізниця, СушиЯ, Киевстар, Велика Кішеня, Depositphotos, L'Oreal, Rabota.ua, ВУСО, Deloitte, Провідна, Миронівський хлібопродукт, Укрексімбанк, Cygnet Agro, Алєксєєв, Боярчуков та партнери, Profitool, Baker Tilly, БРСМ Нафта, InterContinental, Система контроля транспорта Глобус, УЗШК Intercity, RLC Logistics, Метінвест, Банкомзв'язок, Lifecell, ПУМБ.

Турнир поддержали ряд организаций, который помогли сделать его еще ярче и масштабнее. Инвентарь для соревнований предоставила компания Select, страховки — СК Провідна, видеоролики всех матчей — Black Turtle Filmz.

Согревали игроков и болельщиков кофе Corsico и чай Alokozay, а утоляли жажду все, конечно, водой "Небесна Криниця". Призы и подарки предоставили "1-ый икорный супермаркет", Культтовары Украины — скорая канцелярская помощь, Etiquette School — первая школа деловых манер и коммуникаций.

Вот что говорит один из участников состязания — Иван Герасименко — капитан команды "Работа.ua":

— Мне кажется, это правильное решение в развитии компании. Спорт помогает объединить командный дух, наладить некоторые бизнес процессы в компании. Это Must Have.

 

Победы имеют эффект притяжения

Многие лидеры корпоративных спортивных команд сошлись в едином мнении: победы в спорте помогают преодолеть кризис в бизнесе. Они воодушевляют, помогают мыслить креативно, быть настойчивым и верить в успех. А победы, как и деньги, притягивают друг друга!

Игорь Красновский — заместитель генерального директора компании БРСМ — представитель другой футбольной команды-участницы турнира — прямо говорит:

— Наша цель  — победа в кубке Небесна Криниця CUP4 потому что победы имеют эффект притяжения!

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футбол Спорт Небесна Криниця CUP
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