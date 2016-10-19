Выложиться по максимуму и взять очки. Прогнозы экспертов на матч Лиги чемпионов "Динамо" — "Бенфика"

В среду, 19 октября, в Киеве пройдет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и португальской "Бенфикой".

Накануне поединка специалисты поделились своими прогнозами на предстоящий матч, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Лучший бомбардир чемпионата мира-1994 Олег Саленко уверен, что "Бенфика" не будет форсировать события на поле в гостевом матче против "Динамо".

"Ближайшие два матча с "Бенфикой" будут определяющими для "Динамо". В чемпионате Украины киевлянам не хватает мотивации, но, думаю, ничья с "Черноморцем" должна мобилизовать футболистов на Лигу чемпионов. Сейчас нужно набирать очки, чтобы обеспечить себе место в еврокубках весной. Для этого придется идти вперед, открываться, что не на руку "Динамо", у которого лучше выходит игра на контратаках. В атаке у команды сегодня просматриваются проблемы.

Португальцы же будут спокойно держать мяч и искать свой шанс — их в Киеве и ничья устроит. "Динамо" важно забить. "Бенфика" вынуждена будет отыгрываться, и киевляне смогут показать свой футбол", — сказал Саленко "Вестям".

Легенда отечественного футбола Йожеф Сабо, который в составе "Динамо" 17 октября 1961 года выиграл первое для киевлян "золото" чемпионата СССР, поразмышлял о предстоящих еврокубковых поединках киевлян.

"Как и многие специалисты, я обеспокоен той игрой, которую "Динамо" нынче демонстрирует в чемпионате Украины. Сергей Ребров старается привести футболистов к общему знаменателю, но пока единого коллектива нет, периодически выпадают игроки. Очевидно, что команде необходим в среднюю линию футболист, способный организовывать атаки, быть мозгом команды. В игре с португальской "Бенфикой" "бело-синим" необходимо брать очки, выкладываться по максимуму от первой и до последней минуты, показать все лучшее, на что способна команда. Делать прогноз и ставить на счет не возьмусь. Просто хочу пожелать ребятам удачи. Очень хочется увидеть "Динамо" в числе лидеров группы", — отметил он.

Экс-защитник киевского "Динамо" Стефан Решко также поделился прогнозом на матч своей бывшей команды с португальской "Бенфикой".

"Динамовцам нужно мобилизоваться на этот поединок и доказать, что потеря очков в Одессе была случайностью. Надеюсь, команда Сергея Реброва перестроится и сумеет показать нормальный футбол. Предположу, что поединок завершится минимальной победой "Динамо" — 1:0.

Знаю, что соперник сейчас испытывает определенные проблемы, а значит, грех ими не воспользоваться. Считаю, что на поле должны выйти только здоро¬вые исполнители. Если Цыганков испытывает какой-то дискомфорт, его лучше не бросать в бой.

Что касается психологического состояния Хачериди, то он, думаю, отойдет. Да и не один игрок все решает, важно, как сыграет коллектив", — цитирует Решко "Команда".

Экс-защитник киевского "Динамо" Олег Кузнецов также поделился прогнозом на матч своей бывшей команды с португальской "Бенфикой".

"В среду ожидаю тяжелой игры для "Динамо". С португальскими командами нам всегда приходится непросто. Насколько я знаю, в Кубке своей страны "Бенфика" играла не основным составом и специально берегла силы на поединок с киевлянами.

Все прекрасно понимают, что именно в Киеве решится судьба второго места в группе. Если "Динамо" не добьется успеха, это скажется и на следующем их матче — в Лиссабоне. Надеюсь, все у "бело-синих" получится, тем более что в строй вернется Гонсалес. Хачериди после своего автогола, уверен, справится с эмоциями — он опытный игрок.

Ну а что касается прогноза на этот матч, то рискну предположить, что он завершится победой "Динамо" со счетом 2:1", — цитирует Кузнецова "Команда".

Ранее вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко сказал, что клуб должен набирать четыре очка в двух матчах против "Бенфики", если хочет выйти из группы в Лиге чемпионов. Ознакомиться с его заявлением можно здесь.