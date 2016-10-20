Решить немало проблем. Анонс матчей "Шахтера" и "Зари" в Лиге Европы

Игры пройдут сегодня вечером в Украине и Нидерландах.
В четверг, 20 октября, пройдут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы "Шахтер" — "Гент" (группа H), "Фейеноорд" — "Заря" (группа А).
Об этом пишет football.ua.
Издание уточнило, что игры пройдут во Львове, а также нидерландском Роттердаме, их начало запланировано на 20:00 и 22:05 соответственно.
"Шахтеру" на пути к победе предстоит решить немало проблем, а с турнирной точки зрения эта победа нужна, чтобы в последующих поединках играть в удовольствие (лидирует в группе, имеет шесть очков — ред.)", — отметили журналисты.
Ориентировочные составы "Шахтера" и "Гента":
"Шахтер": Пятов – Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили – Малышев, Степаненко – Марлос, Коваленко, Бернард – Феррейра;
"Гент": Ринне – Митрович, Гершон, Асаре – Фокет, Нето, Эсити, Сайеф – Дейагере – Симон, Кулибали;
Дисквалифицированные: Фред (Шахтер);
Травмированные: Н.Шевченко, Азеведо, Шевчук (все – Шахтер).
Между тем "Заря" находится на последнем месте в группе, но показала хорошую игру. "Могу отметить игровую дисциплину соперника. "Фейеноорд" всей командой обороняется и всей командой атакует", — cказал тренер украинской команды Юрий Вернидуб.
Ориентировочные составы "Фейеноорда" и "Зари":
"Фейеноорд": Джонс — Карсдорп, Боттегин, ван дер Хейден, Конголо — аль Ахмади, Вильена — Бергиус, Куйт, Торнстра — Йоргенсен;
"Заря": А.Шевченко — Каменюка, Форстер, Сиваков, Соболь — Гордиенко и Гречишкин — Петряк, Караваев, Любенович — Кулач;
Травмированные: Вермеер, Хан, Элиа — Е. Ткачук.
Напомним, 19 октября в Киеве прошел матч третьего тура Лиги чемпионов между местным "Динамо" и португальской "Бенфикой", игра завершилась со счетом 0:2. Видео голов можно посмотреть здесь.