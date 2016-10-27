Милевский заявил, что не прочь попробовать свои силы на телевидении

В будущем экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, выступающий в российской глубинке, готов поработать на одном из российских каналов.

При этом экс-форвард киевского "Динамо" отметил, что хотел бы после завершения карьеры остаться в футболе, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на росСМИ.

"Я вижу себя в футболе дальше. Может быть где-то на телевидении еще. В принципе, был бы не против работать на "МатчТВ". Было бы интересно остаться в футболе. Стать каким-нибудь скаутом нападающих в команде хорошей, искать игроков такого же плана, как я. Заниматься какими-то такими вещами", — сказал Артем.

А вот главным тренером Милевский становиться не планирует. Правда, категорически такую возможность не отвергает.

"Тренером, нет, наверное. Для меня тренером работать будет тяжело. Хотя, опять-таки, нельзя говорить "нет" и как оно будет никто не знает", — отметил 31-летний футболист.

Ранее Милевский заявил, что не понимает критики из-за его перехода в клуб РФ.