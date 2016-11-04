Назван следующий соперник Усика

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе — украинец Александр Усик — сразится с чемпионом Европы по такой же версии боснийцем Дамиром Бельо.

Об этом рассказал соперник нашего соотечественника, сообщает Boxing News.

По его словам, он подписал контракт на бой, который 17 декабря должен пройти в американской Калифорнии.

"Бельо на профессиональном ринге провел 22 боя, не потерпев ни одного поражения, 18 — выиграл нокаутом", — отметило агентство РБК-Украина.

Ранее СМИ писали, что в США запланирована первая защита титула чемпион мира по версии WBO, завоеванного Александром Усиком в бою с Кшиштофом Гловацки, спортсмен уже отправился в страну.