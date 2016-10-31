СМИ назвали дату следующего боя Усика

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе — украинец Александр Усик — проведет следующий бой 17 декабря в американском Инглвуде.

Об этом сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на сведения Ring Polska.

По данным Boxing News в США запланирована его первая защита титула, спортсмен отправился в страну.

"… один из возможных соперников Усика — поляк Матеуш Мастернак", — отметили журналисты.

Напомним, в ночь на 18 сентября в Гданьске (Польша) Александр Усик единогласным решением судей одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацки, завоевав титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.

Фото: vk.com/oleksandr_usyk_1987