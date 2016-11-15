"Динамо" может пополниться бронзовым призером Олимпиады из Нигерии

Состав чемпионов Украины киевских "динамовцев" может пополниться 20-летним нигерийским форвардом Джуниором Аджайи Олувафеми, выступающим в чемпионате Египта.

Об этом сообщает online.ua со ссылкой на египетские СМИ.

Отмечается, что киевляне уже обращались с предложением к каирскому клубу "Аль-Ахли", но получили отказ.

По информации 24.com.eg, "Динамо" предложило за Аджайи 4 миллиона долларов. Сам футболист изъявил желание перейти в украинский клуб и попросил руководство "Аль-Ахли" его отпустить.

Сообщается, что летом Аджайи перешел в "Аль-Ахли" из тунисского клуба "Сфаксьен" за 2,5 миллиона евро.

В чемпионате Египта Аджайи сыграл 5 матчей, забив 1 гол. В чемпионате Туниса за год сыграл 28 матчей, забив 10 мячей.

За молодежную сборную Нигерии U-23 Джуниор Аджайи сыграл 15 матчей, забив 10 голов. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Джуниор Аджайи завоевал бронзовые медали в составе "суперорлов".

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" может пополниться ивуарийским защитником из "Партизана".

Фото: goal.com.