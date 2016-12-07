"У вас такие эксперты". Футболисты "Динамо" продолжают троллить телеканал Ахметова

После заключительного матча группового раунда Лиги чемпионов против турецкого "Бешикташа" футболисты киевского "Динамо" отказались давать развернутые ответы представителям телеканала "Футбол".

Чемпионы Украины поблагодарили болельщиков за поддержку, после чего переадресовали вопросы от представителей канала его экспертам, сообщает Footboom.

"У меня лично к вам претензий нет, и я бы общался не только с вами, но и с вашими коллегами, однако в течение длительного времени на вашем канале льется очень много грязи и неуважения не только в мой адрес, но и в адрес моих партнеров по команде, нашего тренера и нашего президента. И пока это не прекратится, пока тот, кто оскорблял, не извинится, так будет продолжаться и дальше", — отметил Андрей Ярмоленко.

Евгений Хачериди признался, что от крика турецких фанатов у него закладывало уши, а Бурда поздравил всех с победой.

"Зачем вы меня спрашиваете, если у вас есть такие эксперты как [Сергей] Морозов и [Виктор] Леоненко. Они оценят и игру, и [события] около игры", — заявил Никита Бурда.

Отмечается, что игроки "Динамо" при этом не нарушили регламент общения с прессой, что зафиксировал медиа-офицер УЕФА Мамука Кварацхелия, который сопровождал футболистов на комментарии со СМИ.

Наставник киевской команды Сергей Ребров не стал разговаривать с телеканалом "Футбол", но дал развернутые ответы турецким медиа.

Напомним, ранее в "Динамо" объяснили, что клуб ввел режим ограниченного общения с журналистами "Футбола" за то, что эксперт телеканала Сергей Морозов назвал Андрея Ярмоленко "быдлом" в прямом эфире и игроки будут общаться только услышат извинения.