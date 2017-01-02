Стартовало самое престижное ралли в мире: первый победитель "Дакар-2017", опубликованы фото

В этом году гонки пройдут по территории Парагвая, Боливии и Аргентины.
В этом году гонки пройдут по территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Всего на старт выйдут 316 транспортных средств из 59 стран мира, пишет Укринформ.
Уже определился и первый победитель. Им стал мотогонщик француз Ксавье де Султре, сообщается на странице соревнований в Twitter.
"Француз Ксавье де Султре показал победу на первом этапе", — говорится в сообщении.
BIKES - France's Xavier De Soultrait reflects on his stage 1 win. / @Soultrait reflexiona sobre su victoria en la etapa 1. #Dakar2017 pic.twitter.com/304fdbaeVb— DAKAR RALLY (@dakar) 2 січня 2017 р.
По традиции, соревнования проходят в четырех категориях — авто, мото, квадроциклы и грузовики. Всего запланировано 12 этапов, каждый из которых будет длиться ровно один день.