Парагвайским полузащитником "Динамо" заинтересовались клубы из США

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес сообщил, что к нему проявляют интерес несколько клубов МЛС — сильнейшей футбольной лиги Северной Америки.

Об этом сообщил парагваец в интервью abc.com.py.

Однако, несмотря на наличие интереса клубов из США, до конкретных предложений к "Динамо" не доходило.

"Есть заинтересованность со стороны некоторых клубов МЛС, но конкретных предложений не было", — сказал Гонсалес.

В то же время, игрок не скрывает, что хотел бы еще несколько лет поиграть в Европе, в частности, в Лиге чемпионов, однако хочет, чтобы его дочь училась и жила в Америке.

"Я сконцентрирован на том, чтобы удачно провести сборы с "Динамо". С одной стороны, я бы хотел, чтобы моя дочь училась и жила в Америке, а с другой, я еще хочу поиграть в Лиге чемпионов", — отметил парагваец.

Напомним, ранее сообщалось, что два футболиста чемпионов Украины попали на радар турецкого "Фенербахче".