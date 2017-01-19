Лишение прав и крупный штраф. Суд наказал вице-капитана "Динамо" за пьяную езду за рулем

В Киеве Шевченковский районный суд вынес решение по административному делу, заведенному на защитника киевского "Динамо" Домагоя Виду, который 4 ноября прошлого года управлял в Киеве своим автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Хорват оштрафован на сумму в размере 10 200 грн, а также на год лишен прав на вождение, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Соответствующее решение было принято 28 декабря прошлого года в отсутствие Виды и уже опубликовано на официальном сайте Шевченковского районного суда.

Напомним, рано утром 4-го ноября автомобиль Виды был остановлен киевскими патрульными. Драгер показал 1,51 промилле алкоголя в крови футболиста при допустимой норме — 0,2.