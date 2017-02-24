Жеребьевка 1/8 Лиги Европы: немецкое и бельгийском дерби, обидчик "Шахтера" едет в Россию

В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Пары команд-соперниц сформировались следующим образом:

"Сельта" (Испания) — "Краснодар" (Россия);

АПОЕЛ (Кипр) — "Андерлехт" (Бельгия);

"Шальке" (Германия) — "Боруссия" Менхенгладбах (Германия);

"Лион" (Франция) — "Рома" (Италия);

"Ростов" (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия);

"Олимпиакос" (Греция) — "Бешикташ" (Турция);

"Гент" (Бельгия) — "Генк" (Бельгия);

"Копенгаген" (Дания) — "Аякс" (Нидерланды).

Отметим, что первые матчи 1/8 финала пройдут 9 марта, ответные — 16 марта.

Напомним, на выезде "Шахтер" минимально победил "Сельту" — 1:0, однако дома уступил 0:2, при этом испанцы отличились на 90-й и 108-й минутах.