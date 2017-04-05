СМИ узнали, когда "Русский витязь" вернется на ринг

Россиянин-супертяжеловес Александр Поветкин (прозвище — "Русский витязь"), который попался на допинге, летом вернется на ринг.

Об этом пишет Boxing News.

В то же время издание уточнило, что противостояние запланировано на 1 июля, оно состоится в Москве.

"О том, кто станет соперником… в этом бою, информации пока нет", — говорится в статье.

Напомним, в марте 2017-го Всемирный боксерский совет (WBC) дисквалифицировал Александра Поветкина и оштрафовал за проваленные допинг-тесты на мельдоний и остарин. Позже Международная боксерская федерация (IBF) на год исключила спортсмена из своего рейтинга.