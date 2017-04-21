"Украинское суперкласико". Анонс матча "Динамо" — "Шахтер"

В пятницу, 21 апреля, в Киеве пройдет центральный матч 26-го тура украинской Премьер-лиги — между собой сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает football.ua.

Издание уточнило, что дерби состоится на НСК "Олимпийский", его начало запланировано на 20:00, следить за игрой будет харьковский арбитр Константин Труханов.

Между тем terrikon.com пишет, что матчи между "динамовцами" и "горняками" уже давно cтали "украинским суперкласико" (название противостояния двух популярнейших и наиболее титулованных футбольных клубов Аргентины — "Боки Хуниорс" и "Ривер Плейта").

"Динамо" выиграло пять последних матчей, демонстрируя далеко не самое плохое качество игры, если сравнивать с тем, как выглядела команда ранее, до перехода на новую схему", — отметили аналитики.

У "Шахтера" не получиться сыграть с киевлянами "на старом багаже, поскольку нужно учитывать кардинальные изменения в игре соперника, поэтому сегодняшнее противостояние обещает стать как никогда интересным в плане тактики".

Ориентировочные составы команд:

"Динамо": Коваль — Пантич, Вида, Кадар — Морозюк, Антунеш — Шепелев, Сидорчук — Ярмоленко, Гармаш — Беседин;

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Коваленко — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра.

Напомним, 14 апреля в Запорожье в рамках 25-го тура Премьер-лиги "Динамо" победило луганскую "Зарю" со счетом 1:0. Узнать больше о матче, а также посмотреть видео гола, можно здесь.

Фото: shakhtar.com