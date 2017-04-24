Бурсак после проигрыша мексиканцу пообещал вернуться и завоевать не один титул

Экс-чемпион Европы в среднем весе украинец Максим Бурсак после проигрыша чемпиону мира в суперсреднем весе по версии WBO мексиканцу Хильберто Рамиресу пообещал "вернуться и завоевать не один титул".

Об этом говорится на странице K2 Promotions в Facebook.

В то же время наш соотечественник поблагодарил всех, кто за него переживал и болел.

"Я провел хороший бой после годичного перерыва с одним из сильнейших боксеров мира. Я горжусь собой и тем, что я сделал. Я еще вернусь и завоюю не один титул", — сказал спортсмен.

По данным klitschko-brothers.com, он разгромно проиграл сопернику, хотя и смог продержаться весь бой. Все трое судей решили, что мексиканец, защищавший свой титул, выиграл каждый раунд. Счет судейских записок – 120:106 (трижды).

Напомним, Максим Бурсак и Хильберто Рамирес встретились на ринге 22 апреля в американском Карсоне (штат Калифония). Ранее украинец говорил, что основательно готовится к противостоянию.

Фото: facebook.com/K2Ukraine, видео: trboxing