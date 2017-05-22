В Москве скончался известный спортивный комментатор Владимир Перетурин

В Москве за день до своего 79-летия скончался известный советский и российский спортивный комментатор, многолетний ведущий программы "Футбольное обозрение" Владимир Перетурин.

О смерти тележурналиста, со ссылкой на его друзей, сообщило агентство "Р-Спорт".

Официальная причина смерти не сообщается, однако известно, что в последние годы Перетурин тяжело болел. Он перенес несколько инсультов, из-за чего в последнее время был прикован к постели.

Владимир Перетурин родился 23 мая 1938 года в Москве. В бытность футболистом выступал за кировское (1959−1961) и ленинградское (1962−1965) "Динамо", а также ленинградский "Автомобилист" (1966) и рыбинский "Сатурн" (1967) на позиции защитника. В 1959 году стал победителем Спартакиады народов РСФСР.

Комментировать спортивные состязания Перетурин начал в 1970 году. Первый раз он вышел в эфир во время матча между футбольными сборными Югославии и СССР. В качестве комментатора журналист работал на всех крупных футбольных соревнованиях и Олимпиадах.

Помимо футбола, Перетурин также комментировал чемпионаты мира по хоккею, трансляции по конькобежному, санному и конному спорту, фехтованию, хоккею на траве, тяжелой атлетике и писал о спорте в издания "Советский спорт", "Известия", "Литературная газета".

Наибольшую известность Владимиру Перетурину принесла передача "Футбольное обозрение", ведущим которой он являлся с 1980 года. Передача просуществовала 19 лет и за это время в эфир вышло около 900 ее выпусков.

Напомним, ранее сообщалось, что в США скончался известный поэт Евгений Евтушенко.

Фото: sports.ru.