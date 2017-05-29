Голкипера "Барселоны" оценили в 180 млн евро

Голкипер Марк-Андре тер Стеген договорился о заключении нового соглашения с испанской "Барселоной".

Об этом пишет Сегодня.

25-летний немец завтра подпишет контракт с каталонцами до лета 2022 года.

Сумма отступных за тер Стегена составит 180 миллионов евро.

Вратарь сборной Германии перешел в "Барселону" из менхенгладбахской "Боруссии" в мае 2014 года. Он выиграл с командой девять трофеев.

Тер Стеген в 93 официальных матчах за "Барселону" пропустил 90 голов.

Напомним, лидер "Барселоны" в третий раз стал отцом.