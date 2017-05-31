Названа дата боев Малиновского и Беринчика

В субботу, 10 июня, в венгерском городе Будакалас чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский и боксер-профессионал, серебряный призер Олимпиады в Лондоне Денис Беринчик проведут рейтинговые бои.

Об этом "Главреду" сообщили в K2 Promotions Ukraine.

В компании уточнили, что оба спортсмена впервые в профессиональной карьере будут боксировать за пределами Украины.

"Соперником Малиновского в восьмираундовом поединке будет бразильский боксер Исайя Сантос Сампайо. Беринчик встретится в ринге с Абдул-Азизом Иссой Гарба из Бельгии", — отмечается в сообщении.

Напомним, в ноябре 2016 года в Броварах Киевской области Олег Малиновский успешно защитил титул чемпиона Европы в поединке с опытным испанским боксером Эусебио Осэхо, а Денис Беринчик победил испанца Хуана Окуру.