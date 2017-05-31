Последний тур УПЛ. Победа "Динамо", ничья "Шахтера" и файер-шоу в Днепре, видео голов

В среду, 31 мая, в Украине был сыгран последний тур в рамках Премьер-лиги.

В Одессе киевское "Динамо" было номинальным хозяином в игре с "Черноморцем" и победило со счетом 2:1, пишет УНИАН.

Игра проходила в Одессе по взаимной договоренности команд. Игра 3-го круга соревнований "Черноморец" — "Динамо" проходила в Киеве, так как в Одессе были проблемы с газоном на арене "Черноморец", а сейчас уже все проблемы устранены.

Киевляне имели небольшое преимущество в первом тайме, а в середине игрового отрезка, на 29-й минуте, открыли счет. Гол забил Дерлис Гонсалес. После передачи Виталия Буяльского мяч в штрафной принял Гонсалес и низом пробил точно в дальний угол.

В начале второго тайма одесситы сравняли счет. На 53-й минуте гол с пенальти забил Александр Андриевский. Сильный удар пришелся чуть левее центра ворота, а вратарь киевлян Артур Рудько прыгнул в противоположный угол ворот. Пенальти был назначен после того, как Очигава рукой в штрафной задел мяч.

Тем не менее, спустя 11 минут киевляне во второй раз вышли вперед в этом матче. На 64-й минуте Андрей Ярмоленко сыграл в стенку с Буяльским, ворвался в штрафную, и точно пробил в дальний угол — 2:1.

"Динамо" — Черноморец 2:1

Голы: Гонсалес, 29, Ярмоленко, 64 — Андриевский, 53 (с пенальти)

"Динамо": Рудько — Пантич, Очигава, Бурда — Морозюк, Шепелев (Сидорчук, 60), Буяльский, Тымчик — Цыганков (Рыбалка, 79), Гонсалес (Ярмоленко, 61) — Яремчук

"Черноморец": Безрук — Данченко, Азацкий (Машнин, 46), Аблитаров, Люлька — Хочолава, Андриевский — Третьяков, Коркишко, Кабаев (Сильвио, 79) — Хобленко (Мусолитин, 70)

Предупреждения: Шепелев, Бурда, Морозюк — Хочолава, Андриевский, Мусолитин, Данченко

Таким образом, выиграв этот матч киевляне не позволили "Черноморцу" обогнать "Александрию" и занять место в Топ-5 сильнейших команд турнира и попасть в "зону еврокубков".

"Александрия" в родных стенах принимала чемпиона страны — донецкий "Шахтер" — и добыла ничью 1:1.

В первом тайме команды обменялись голами. Горняки, проводившие встречу экспериментальным составом, забили на 19-й минуте: Гиорги Арабидзе ворвался в штрафную, навесил на Андрея Борячука, который без проблем замкнул передачу.

"Александрия" не стала тянуть с ответом: на 23-й минуте ошибся молодой голкипер горняков Олег Кудрик — он неудачно выбил мяч прямо на Сергея Старенького. Полузащитник хозяев вошел в штрафную и пробил — рикошетом от Ярослава Ракицкого мяч залетел в угол.

Во втором тайме обе команды имели голевые возможности, но счет остался прежним.

"Александрия" — "Шахтер" 1:1

Голы: Старенький, 23 — Борячук, 19.

"Александрия": Леванидов – Симинин, Гитченко, Басов, Цуриков – Старенький, Огиря, Запорожан, Полярус (Кулиш, 76) – Грицук (Приемов, 82) – Пономарь (Мягков, 90+3).

"Шахтер": Кудрик – Кобин (Пихаленок, 79), Ордец, Ракицкий, Бутко – Танковский, Малышев (Кирюханцев, 65) – Коваленко – Арабидзе (Степаненко, 46), Бланко-Лещук, Борячук.

Таким образом, "Александрия" набрала 40 очков, и, учитывая, проигрыш "Черноморца" киевскому "Динамо", обошла одесситов в турнирной таблице. "Александрия" присоединилась к "Заре" и "Олимпику" и представит Украину в Лиге Европы.

В Запорожье луганская "Заря" принимала донецкий "Олимпик". Игра завершилась со счетом 2:0.

Луганчане имели преимущество по ходу матча, которое реализовали в голы в середине первого тайма и концовке. На 27-й минуте Джаба Липартия ворвался в штрафную "Олимпика", но его удар заблокировали. Мяч отскочил и оказавшийся в нужном месте Эдуард Соболь нанес точный удар.

На 39-й минуте "Олимпик" остался в меньшинстве, после того как Эмерсон получил красную карточку. Бразилец сорвал выход Дениса Безбородько один на один с голкипером. Арбитр расценил эпизод как фол последней надежды.

А на 80-й минуте после разрезной передачи от Соболя мяч получил Иван Петряк вышел один на один с голкипером "Олимпика" и технично подсек мяч над голкипером — 2:0.

Стоит отметить, что "Олимпик" этот матч провел далеко не в сильнейшем составе. Ряд игроков получили отпуск после матчей предыдущего тура, когда "Заря" выполнила турнирную задачу — финишировать в тройке призеров.

"Заря" — "Олимпик" 2:0

Голы: Соболь, 27, Петряк, 80

"Заря": Чуваев — Опанасенко, Форстер, Пилявский (Любенович, 46), Соболь — Гречишкин, Бабенко — Паулиньо, Липартия (Ярмаш, 62), Петряк — Безбородько (Каменюка, 76)

"Олимпик": Котляров — Федорив, Гришко, Эмерсон, Шестаков — Брикнер, Гошкодеря (Биленький, 79) — Гемега, Жураховский (Немчанинов, 44), Гринь — Матяж (Сергийчук, 46)

Предупреждения: Паулиньо — Федорив

Удаление: Эмерсон, 39 (прямая красная карточка за явное лишение соперника возможности забить гол)

Таким образом,в матче 3-4 команд УПЛ сезона 2016/17 окончательный разрыв между "Зарей" (54) и "Олимпиком" (44) составил 10 очков.

Во Львове на стадионе "Арена-Львов" местные "Карпаты" победили кропивницкую "Зірку" со счетом 2:1.

Гости забили быстрый гол: на 11-й минуте после ошибки игрока "Карпат" Алексея Дитятьева футболист "Зірки" Максим Прядун отправил мяч в пустые ворота.

Уже на 22-й минуте галичане восстановили статус-кво — Андрей Нестеров воспользовался навесом с углового.

Победный гол "Карпаты" провели во втором тайме — на 68-й минуте Николай Матвиенко включил дриблинг, сыграл в стенку с Александром Гладким (тот дал пас пяткой) и отправил мяч в угол.

"Карпаты" — "Зірка" 2:1

Голы: Нестеров, 22, Матвиенко, 68 — Прядун, 11

"Карпаты": Пидкивка — Матвиенко, Нестеров, Дитятьев (Ксенз, 46), Мирошниченко — Вербный, Клец (Виздрик, 76) — Чачуа, Гуцуляк (Шина, 54), Грисьо — Гладкий

"Зірка": Лепка — Кучеренко, Фатеев, Маткобожик — Полегенько, Дрышлюк, Драченко, Збунь — Жуков (Загальский, 63), Ситало (Акименко, 83), Прядун (Билоног, 64)

Предупреждения: Ксенз, Шина, Пидкивка — Билоног

"Карпаты" набрали 30 очков в турнирной таблице, но остались на 10-м месте. На строчку выше — "Зірка", у которой 34 пункта.

В Днепре "Сталь" из Каменского принимала полтавскую "Ворсклу". Матч за 7-8 места в итоговой турнирной таблице завершился нулевой ничьей и "Ворскла" сохранила свой перевес в 1 очко над соперником — 42 балла против 41-го.

Игра проходила с небольшим игровым и территориальным перевесом хозяев поля, которым для того чтобы обойти полтавчан в турнирной таблице необходима была только победа. Тем не менее, взломать оборону гостей и открыть гол игрокам "Стали" так и не удалось.

"Сталь" — "Ворскла" 0:0



"Сталь": Бандура — Леандро, Кравченко, Стаменкович, Шабанов — Каленчук, Карасюк — Кузык (Васин, 63), Климчук — Дебелко (Карикари, 64), Деул (Э.Малакян)

"Ворскла": Шуст — Сапай, Чижов, Даллку, Пердута — Чеснаков, Ткачук (Скляр, 46) — Ребенок, Шарпар, Одарюк (Мякушко, 85) — Хлебас (Загорулько)

Предупреждения: Карасюк, Каленчук, Кравченко — Сапай, Пердута, Даллку, Шуст, Чеснаков

Таким образом, команды сохранили свои позиции в таблице по итогам тура и чемпионата в целом.

Очную встречу проводили два аутсайдера высшего дивизиона — "Днепр" и "Волынь". Напомним, что обе команды за несколько туров до конца чемпионата потеряли шансы остаться в высшем дивизионе.

"Днепр" забил гол в первом тайме — Владимир Полевой подхватил мяч на левом фланге, подал в штрафную, а Александр Сваток с угла вратарской головой пробил точно. 1:0.

Второй тайм начался с неприятного инцидента. Во вратарскую площадь "Волыни" прилетела петарда, прямо под ноги игроку Роману Жмурко.

Арбитр принял решение прервать поединок на 51-й минуте. Обе команды покинули поле. Решение дисциплинарных органов ФФУ и УПЛ станет известно позже.

"Днепр" — "Волынь"

"Днепр": Лунин — Нагиев, Лоперынок, Адамюк, Полевой — Ротань, Чеберко — Вакулко, Сваток, Кочергин — Довбик.

"Волынь": Жмурко — Бабьяк (Ляшенко, 46), Тракало, Марушка, Шандрук — Дмитренко, Котюн, Ильницкий, Романюк — Тетеренко, Петров

Отметим, что игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2016/17 — 15 голов в 28 матчах.

Второе место у Феррейры (13 мячей в 20 поединках), третьим стал Бланко-Лещук (11 мячей в 29 поединках), а четвертым, проведший вторую половину сезона в Китае Жуниор Мораес (10 голов в 16 поединках).

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