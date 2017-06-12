Тренер объяснил, благодаря чему Украина победила Финляндию

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва заявил, что в отборочном матче Чемпионата мира-2018 Украина победила его подопечных благодаря индивидуальным действиям ее высококлассных футболистов.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, пишет dynamo.kiev.ua.

В то же время наставник подчеркнул, что финны грамотно оборонялись, но допустили несколько ошибок.

"Мы контролировали мяч, но были и свои неточности в нескольких моментах. Особенно, это касается тех эпизодов, когда украинцы забивали голы. Наши игроки в те моменты просто спали. Это и решило исход противостояния. Очень обидно", — отметил специалист.

По его словам, "у Украины очень хорошие футболисты, высококлассные". "Именно благодаря индивидуальным действиям сопернику и удалось выиграть сегодняшнюю встречу", — считает Канерва.

"Приятно, что мы сегодня сумели забить гол. Это позитивный сигнал для нас. Я доволен тем, как мы действовали в защите… Хочу поздравить Украину с победой, они показали более продуктивную игру и заслужили победу", — сказал тренер.

Напомним, сборные Финляндии и Украины сразились в финском Тампере, наши соотечественники победили со счетом 1:2. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.

Фото: dynamo.kiev.ua