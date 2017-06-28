Стало известно расписание матчей "Шахтера" на сборах в Германии

Определились даты контрольных матчей и стали известны все соперники, с которыми "Шахтер" сыграет во время сбора в немецком Мариенфельде.

Об этом пишет Оофициальный сайт ФК "Шахтер".

29 июня в 18:00 команда Паулу Фонсеки на поле Hotel-Residence Klosterpforte проведет первый спарринг против немецкого "Редингхаузена" (SV Rodinghausen). Этот клуб представляет региональную лигу "Запад".

1 июля в 17:30 дончане встретятся с немецким "Бохумом", выступающим во Второй Бундеслиге. Матч состоится в городе Дюльмен в 80 километрах от места дислокации "Шахтера".

3 июля в 17:00 "оранжево-черные" в Штадтхагене сыграют с представителем чемпионата Дании "Оденсе".

5 июля в 18:30 в городе Шютторф "горняков" ждет контрольный поединок с еще одним представителем Германии "Хольштайном" (Киль) (Kieler SV Holstein). В минувшем сезоне команда финишировала на второй позиции в Третьей Бундеслиге, что позволило ей повыситься в классе.

7 июля соперником чемпиона Украины станет бельгийский "Шарлеруа". Игра пройдет в Дюльмене. Время начала матча уточняется.

9 июля в 18:00 "Шахтер" проведет заключительный спарринг с одним из сильнейших клубов Греции ПАОКом. В минувшем сезоне команда из Салоников завоевала Кубок Греции и оказалась второй в чемпионате страны.

Напомним, что в понедельник делегация "Шахтера" прибыла в немецкий город Мариенфельд, где проведет летние сборы перед стартом чемпионата Украины 2016/17. "Горняки" будут тренироваться дважды в день и без выходных.

Во второй день сборов в лагерь дончан наведались местные поклонники "оранжево-черных". Дождавшись окончания тренировки, фаны пообщались с игроками, взяли автографы и сделали снимки на память.

Напомним, экс-игрок "Шахтера" рассказал, как в команде Ахметова игрокам затыкают рот.