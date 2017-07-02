Сборы "Динамо" и "Шахтера": киевляне сыграли вничью с румынами, "горняки" победили немцев

В субботу, 1 июля, на сборах в Австрии киевское "Динамо" сыграло вничью с румынским клубом "Ботошани", а донецкий "Шахтер" в Германии победил немецкий "Бохум".

Столичная команда и румыны обменялись голами в первом тайме, после перерыва счет 1:1 не изменился, пишет Укринформ.

По его данным, сначала отличился игрок соперников — Михай Роман, а киевляне отыгрались благодаря мастерской игре Богдана Михайличенко.

Между тем "горняки" забили немцам два мяча и ни одного не пропустили в свои ворота. На 15-й минуте забил Ярослав Ракицкий, а на 42-й — Бруно Феррейра Бонфим (известный как Дентиньо).

"Динамо" — "Ботошани" 1:1

Голы: Михайличенко, Роман

"Динамо", первый тайм: Коваль, Морозюк, Хачериди, Пантич, Антунеш, Шепелев, Корзун, Цыганков, Михайличенко, Яремчук (Гусев, 25), Беседин; второй — Рудько, Вида, Тымчик (Бурда, 71), Очигава, Кадар, Рыбалка, Сидорчук, Буяльский, Ярмоленко, Гусев (Гонсалес, 62), Хлебас.

"Шахтер" — "Бохум" 2:0

Голы: Ракицкий (15), Дентиньо (42)

"Шахтер": Шевченко (Пятов, 46), Срна, Ордец (Кривцов, 46), Ракицкий (Хочолава, 46), Азеведо (Исмаили, 46), Степаненко (Малышев, 46), Тайсон, Марлос (Зубков, 46), Коваленко (Танковский, 46), Петряк (Бернард, 46), Дентиньо (Бланко Лещук, 46);

"Бохум": Риманн, Челоцци (Соарес, 46), Фабиан (Ляйч, 46), Баак (Выдра, 46), Бастианс (Вюрц, 46), Канауз (Штегер, 46), Меркель (Лосилья, 46), Айсфельд (Хогланд, 46), Штиперманн (Гьямера, 46), Млапа (Гюндюз, 46), Диамантакос (Хинтерзеер, 46).

Напомним, 30 июня состоялся первый матч "Динамо" под руководством нового наставника — Александра Хацкевича: на сборе в Австрии киевляне разгромили местный клуб "Ваттенс" со счетом 4:0.

Видео: ФК "Динамо" Київ, FC Shakhtar Donetsk