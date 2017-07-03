Джошуа надеется на реванш с Кличко. В Лас-Вегасе вновь закипит его кровь

Британский чемпион мира по боксу Энтони Джошуа надеется, что украинец Владимир Кличко даст согласие на второй бой.

По словам Джошуа, он ждет решения Владимира и согласится с любым выбором украинского боксера. Именно поэтому британец имеет и план "Б" в виде возможного поединка с Пулевым, пишет klitschko-brothers.com.

"Мяч на половине поля Кличко, — образно объясняет ситуацию Джошуа в комментарии Sky Sports. — Я собираюсь продолжить свою карьеру, и сейчас у меня есть два варианта. Первый — реванш с Кличко. Мы пытаемся убедить его провести второй поединок, снова привлечь его интерес. Кличко добился больших успехов по ходу своей карьеры, но сейчас ему надо больше времени, чтобы найти в себе мотивацию.

План "Б" для меня — Кубрат Пулев. Когда ты владеешь титулом, то есть обязательные претенденты. Один из них — очень талантливый болгарский боксер".

Местом проведения вероятного повторного боя Кличко — Джошуа может стать Лас-Вегас, считает британский боксер. "Лондонский "Уэмбли" отлично нас принял. В том числе и Владимир получил свою порцию восхищения и уважения там. Кличко так многого достиг, и никто не знает, есть ли у него мотивация. Лас-Вегас — это Мекка бокса, и этот город может дать Владимиру новый вызов. Я думаю, что в этом городе вновь закипит его кровь", — добавил Джошуа.

Стоит также отметить, что предварительной датой боя украинца и британца называют 28 октября.

Как известно, 29 апреля Кличко-младший в Лондоне в зрелищном поединке досрочно проиграл Энтони Джошуа, которому громкая победа принесла в дополнение к титулу IBF чемпионские пояса IBO и WBA.