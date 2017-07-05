"Шок сильный". Украинский боксер рассказал, как чувствует себя после аварии в США

Украинский боксер легкой весовой категории Иван Редкач заявил, что после аварии в США чувствует себя нормально, состояние нормализовалось, но шок сильный.

Об этом он рассказал корреспонденту xsport.ua.

По словам спортсмена, у него есть физические повреждения — царапины от стекла. Информация о том, что он попал в реанимацию, не подтвердилась.

"Я думал, что все намного серьезней, но врачи поставили диагноз "шок" и сказали, чтобы неделю был под их наблюдением", — отметил боец.

Напомним, вечером 3 июля в США Иван Редкач на авто вместе с другом возвращался с ужина в Малибу домой, не сумел справиться с управлением, и машина вылетела в кювет, он попал в больницу. Спортсмен уже давно живет в Штатах и там боксирует.