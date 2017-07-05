Сборы "Динамо" и "Шахтера": киевляне победили соперника, а "горняки" — сыграли вничью

5 июля 2017, 22:35

Украинские команды играли в Австрии и Германии соответственно.

"Шахтер" и "Хольштайн" разошлись миром

В среду, 5 июля, на сборах в Австрии киевское "Динамо" победило румынский клуб "Университатя" со счетом 2:0, а донецкий "Шахтер" в Германии сыграл вничью с немецким "Хольштайном".

Матчи состоялись в Шваце и Нойенкирхене соответственно.

Киевляне в первом тайме не сумели открыть счет, но и не пропустили. Между тем во второй половине игры отличились Дьемерси Мбокани и Андрей Ярмоленко, они забили голы с интервалом в несколько минут.

"Динамо" — "Университатя" 2:0

Голы: Мбокани (68), Ярмоленко (75);

"Динамо": Рудько (Бущан, 46) — Морозюк, Хачериди, Вида, Антунеш — Шепелев (Гармаш, 59), Сидорчук, Ярмоленко, Буяльский, Гонсалес (Цыганков, 46) — Беседин (Мбокани, 46);

"Университатя": Каланча (Попеску, 46), Димитров, Барте, Келич, Брисяж, Скречиу (Скиальпи, 59) Златински, Густаво, Балута (Барбут, 46), Банчу, Иван (Роман, 46).

Видео гола Мбокани

Видео гола Ярмоленко

"Горняки" со старта основательно разместились на половине соперника, используя для атак всю ширину поля, но до опасных моментов дело не доходило — немцы довольно плотно действовали в обороне и не оставляли свободных зон, говорится на сайте "Шахтера".

"Шахтер" — "Хольштайн" 0:0

"Шахтер": Шевченко, Бутко (Срна, 67), Кривцов (Хочолава, 67), Ордец (Ракицкий, 67), Азеведо (Исмаили, 67), Танковский (Алан Патрик, 67), Малышев (Бернард, 67), Зубков (Марлос, 67), Дентиньо (Бланко Лещук, 67), Петряк (Тайсон, 46), Феррейра (Коваленко, 46);

"Хольштайн": Кронхольм, Херрманн (Пернот, 72), Шмидт (Хоенедер, 65), Чихос (Кинсомби, 65), Ленц (Хайдингер, 65), Пайтц (Зидшлаг, 65), Мюлинг (Конде, 65), Леверенц (Авуку, 65), Дрекслер (Альт, 65), Янцер (Сен, 65), Дукш (Гудер, 65).

Предупреждение: Хочолава.

Обзор матча

Напомним, 4 июля на сборе в Австрии "Динамо" победило азербайджанскую команду "Габала" со счетом 2:1. Ворота азербайджанцев дважды с близкого расстояния поразил Дмитрий Хлебас, он отличился в обоих таймах.

Фото: shakhtar.com, видео: ФК "Динамо" КиївFC Shakhtar Donetsk

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Динамо Шахтер сборы Университатя Хольштайн
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