На сборе в Германии "Шахтер" проиграл бельгийцам, видео голов

В пятницу, 7 июля, на сборе в Германии донецкий "Шахтер" проиграл бельгийскому клубу "Шарлеруа" со счетом 0:2.

О этом говорится на сайте "горняков".

Игра состоялась в Бохуме, противник украинской команды смог забить в обои таймах.

Матч начался в невысоком темпе, при этом команды не отсиживались в обороне, проводили в основном позиционные атаки.

Со временем дончане стали чаще владеть мячом, переместив игру на половину поля соперника. На 15-й минуте "Шахтер" создал первый опасный момент у ворот "Шарлеруа" — Срна навесил, а Марлос пытался замкнуть передачу головой, но мяч не попал в сетку.

Позже клубы несколько раз пробивали, однако никто так и не открыл счет. Во втором тайме на первых минутах "Шарлеруа" удалось отличиться: вышедший на замену Полле точно пробил с дальней дистанции.

"Горняки" пытались отыграться, атаковали, но им никак не удавалось загнать мяч в ворота противника. Между тем бельгийцам повезло больше — на 76-й минуте они снова забили и сделали счет 0:2 в свою пользу.

"Шахтер" — "Шарлеруа" 0:2

Голы: Полле (48), Бенавенте (76)

"Шахтер": Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Малышев, 67), Марлос, Тайсон (Алан Патрик, 81), Бернард (Дентиньо, 71), Феррейра (Бланко Лещук, 81);

Запасные: Шевченко, Кудрик, Бутко, Кривцов, Хочолава, Азеведо, Танковский, Зубков;

"Шарлеруа": Пеннето, Маринос (Мата, 46), Мартос (Селестин, 46), Десолей (Зайков, 46), Нурио (Буленже, 46), Люкбакио (Стеванс, 46), Хендрикс (Родес, 61), Саглык (Ремакле, 46), Баби (Бенавенте, 46), Резаи (Фалл, 46), Бедиа (Полле, 46);

Запасные: Манданда, Имбрехтс, Бом, Илаим, Дианди, Тенмон.

Видео голов и опасных моментов

Напомним, 5 июля на сборе в Австрии киевское "Динамо" победило румынский клуб "Университатя" со счетом 2:0, а донецкий "Шахтер" в Германии сыграл вничью с немецким "Хольштайном" — 0:0. Узнать больше о матчах можно здесь.

Фото: shakhtar.com, видео: FC Shakhtar Donetsk