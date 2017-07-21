Сборная Украины завоевала две бронзовые медали на Всемирных Играх-2017

Сборная Украины на Всемирных Играх, крупнейшем форуме по неолимпийским видам спорта, который стартовал во Вроцлаве, завоевала две медали.

Анастасия Антоняк во время соревнований по подводному спорту заняла третье место в дисциплине 200 метров в ластах, сообщает scu.org.ua.

Наша спортсменка показала время: 1 минута 28.76 секунд. Лучший результат у двух россиянок — Валерии Барановской и Екатерины Михайлюшкиной, которым достались соответственно золото и серебро.

Отметим, что первую медаль на Всемирных Играх-2017 для Украины завоевала Екатерина Деловая (бронза).

Первый комплект медалей разыгран в подводном плавании, в дисциплине — ныряние на 50 метров. Деловая завоевала в этой категории бронзу. 50-метровую дистанцию под водой 34-летняя спортсменка из Харькова преодолела на 16.46 секунд.

Фото: @scu.org.ua.