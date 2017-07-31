Сборная Украины заняла второе место по итогами Дефлимпиады-2017

На завершившейся в турецком Самсуне Дефлимпиаде-2017 украинская национальная сборная в общем зачете по количеству медалей заняла второе место.

Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов на странице в Facebook.

Всего украинцы завоевали 99 медалей, из который 21 — золотая.

Финальное соревнование было в последний день Дефлимпиады, 30 июля. Украинская футбольная команда играла финальный матч с турецкой командой и взяла серебро.

Пресс-секретарь Нацкомитета спорта инвалидов Наталья Гарач отмечает, что на соревнованиях была борьба не только за медали, но и за честных судей.

"Честное судейство на Дефлимпиаде-2017 — просто нереальность (...) К сожалению, им тут даже не пахнет, и когда вопрос касается именно турецкой команды — там, где она выступает (в любом из видов спорта), судьи любят подсудить. Тут справедливости не существует", — написала она в Facebook.

В этом году Украина показала тот же результат по количеству золотых медалей, что на Дефлимпиаде в Софии в 2013 году. Тогда украинские спортсмены с нарушениями слуха завоевали 88 медалей и тоже заняли второе место в общем зачете.

Встречать спортсменов будут ночью 1 августа в 01:00 в аэропорту "Борисполь".

За первое место на соревнованиях спортсмены получат от государства 48 тысяч долларов, за второе — 31 тысячу долларов и за третье 22 тысячи долларов.

Сборная Украины в общекомандном зачете заняла второе место после россиян, южнокорейцы — третьи.

Напомним, ранее сообщалось, что на Всемирных Играх сборная Украины вошла в ТОП-8 лучших команд.

Фото: @NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine.