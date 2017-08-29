Шевченко о предстоящей битве сборных Украины и Турции: Луческу прекрасно знает наш футбол

Накануне матча отбора на ЧМ-2018 против Турции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"Сегодня присоединились к команде Ярмоленко и Ракицкий. Ярославу я дал один день выходной, он попросил по личной причине. Ярмоленко был недоступен по личным футбольным причинам, он вернулся, очень хорошо, я рад за него, поздравляю его, важно, что он приехал с хорошим настроением", — рассказывает Шевченко.

"На 95% мне было четко и ясно, какой состав я вызову на предстоящие игры. Позиция нападающего для нас крайне важна, а игроки, которых мы вызвали, не получают достаточно игровой практики, но я не вижу в этой большой проблемы. Оценим их состояние и будем определяться", — подчеркнул он.

"Я рад за Ярмоленко. Это плюс для украинского футбола, еще один представитель в европейском чемпионате. Я желаю от всей души удачи и успеха", — отметил главный тренер сборной Украины.

"У нас есть достаточно информации, это не секрет. Наши наблюдатели ездили смотрели игроков сборной Турции. Луческу прекрасно знает украинский футбол. Я с большим уважением к нему отношусь, я желаю ему удачи, но не в матче с Украиной", — сказал Шевченко.

Напомним, ранее Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Турцией и Исландией.