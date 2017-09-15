В ФФУ разорвали отношения с арбитром с российским паспортом из базы "Миротворца"

Комитет арбитров Федерации футбола Украины прекратил сотрудничество с крымским футбольным арбитром Анатолием Жабченко.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте организации.

Отмечается, что соответствующее решение было принято руководством Комитета после рассмотрения обращения рефери, которое Жабченко лично направил в адрес Комитета.

Арбитр известен тем, что живет на территории аннексированного Крыма, но каждый раз летел на матчи Украинской Премьер-лиги из Симферополя через Москву, тем самым нарушая правила пересечения государственной границы.

Отметим, что Жабченко вместе с другим арбитром Юрием Ваксом попали в базу сайта "Миротворец", специализирующегося на выявлении людей, деятельность которых содержит признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Отмечается, что данные судьи попали в "чистилище" за то, что после аннексии Крыма они приняли российское гражданство, а также неоднократно пересекали государственную границу Украины через закрытые пункты пропуска.

Напомним, ранее сообщалось, что скандальный украинский арбитр переметнулся к оккупантам.