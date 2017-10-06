Отбор на ЧМ-2018. Анонс матча сборных Косово и Украины

6 октября 2017, 10:46

Альтернативы победе сегодня у нашей команды нет. 

Что ж, еще два игровых дня, очередной отборочный цикл останется позади, и Европа назовет сразу 9 сборных, которые забронируют себе путевки на чемпионат мира.

Об этом пишет football.

Как и прогнозировалось сразу же после жеребьевки, группа с участием сборной Украины под литерой I оказалась самой непредсказуемой, причем даже в более жесткой форме, чем ожидалось. Лишь 16 очков у команды, занимающей первое место (а это 8 потерянных!), и такого низкого показателя нет более ни в одной из остальных восьми групп.

Многие прогнозировали, что сборная Хорватии уж точно будет первой, а удел остальных сборных — борьба за право сыграть в плей-офф. Не исключено, что первая часть таки сбудется, но за два заключительных тура говорить об этом оснований мало. Всё в нашей группе так под занавес запуталось, что совершить решающий рывок в финишных клетках турнирной дистанции может любой, и в том числе сборная Украины. Едва завершился предыдущий тур, в котором наша команда отыграла не лучшим образом, проиграв в Исландии, как было очень быстро просчитано, что две победы украинцев в матчах со сборными Косова и Хорватии железно не гарантируют им первое место. Но сегодня имеем как раз тот случай, когда нужно ставить задачу выиграть эти два матча, а уж к чему это приведет, высшие футбольные силы сами раздадут всем сестрам по серьгам.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, едва в Харькове началась подготовка к двум заключительным матчам, сразу же обозначил перед своими подопечными приоритеты — вся концентрация на матче со сборной Косова. И можно только сожалеть, что к "двум финалам", как назвал предстоящие игры Андрей Шевченко, сборная Украины подошла не в своем оптимальном варианте. За отборочный цикл наставнику нашей команды более-менее удалось подогнать друг к другу обойму имеющихся в его распоряжении футболистов, в которой на многие позиции не было альтернативных вариантов. Но буквально перед самым сбором "вылетел" Ярослав Ракицкий, а затем к нему присоединился Богдан Бутко. Пришлось искать пожарные варианты, и если Александр Караваев уже неоднократно вызывался в сборную, то Игорь Пердута и Павел Лукьянчук для национальной сборной — это новые имена.

Наш сегодняшний соперник ни на что и не претендовал в этом отборочном цикле, и добросовестно исполнял роль статиста в группе I. Однако не безропотного, а показывая зубы. Самый последний пример — минимальное поражение в Хорватии 0:1, это притом, что у себя дома косовары "скрутились" тем же хорватам с теннисным счетом 0:6. Собственно, это был единственный погром сборной Косова в играх с претендентами на поездку на чемпионат мира, в остальных же играх команда Альберта Буньяку не давала загнать себя за Можай. И если вспоминать матч первого круга между сборными Украины и Косова, то крупного счета наши футболисты добились лишь в заключительные 10 минут игры.

Излишне говорить, что как раз отсутствием каких-либо задач и опасен наш сегодняшний оппонент. Что не скрывает и главный тренер косоваров. "Соперник многое ставит на карту… Ведь, не забив гол в первой половине тайма, соперник, видимо, начнет рисковать. В этом наш шанс!", — и тут Альберт Буньяку зрит, что называется, в корень. Собственно, и озвучив задачу сборной Украины – быстрый гол, а лучше два, избавит футболистов от нервотрепки, да и силы позволит сэкономить на игру, которая будет в ближайший понедельник. Это, конечно же, в идеале, но альтернативы победе сегодня у нашей команды нет. 

Англичанин Крейг Поусон отработает сегодняшний матч в албанском городе Шкодер. Ему 38 лет, и категорию ФИФА имеет с 2015 года. В активе Поусона 17 международных матчей, и с участием украинской команды был только один — в 2015 году сборная Украины (U-19) переиграла своих сверстников из Черногории 2:0. В проведенных матчах английский рефери назначил 3 пенальти — 1 в ворота хозяев, 2 — гостей. Красные карточки хозяевам Поусоном не показывались ни разу, в то время как гостям две. Соотношение хозяева-гости у 78-ми желтых карточек 36:42.

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич назвал причину упущенной победы над "Зарей".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
футбол сборная Украины матч Чемпионат мира Шевченко сборная Косово
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять