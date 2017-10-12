Драка на стадионе в Днепре. Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство"

По факту драки на стадионе "Днепр Арена" полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что во время футбольного матча между командами "Днепр" и "Днепр-1" между болельщиками возник конфликт и драка.

По периметру арены охрану публичной безопасности осуществляли 120 сотрудников полиции.

Правоохранители отметили, что согласно ст. 15 Закона Украины Об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с подготовкой и проведением футбольных матчей организатор футбольного матча, оператор спортивного сооружения и футбольный клуб несут ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории спортивного сооружения, его трибунах, а органы Национальной полиции - на территории, прилегающей к спортивному сооружению, на путях эвакуации и в общественных местах населенного пункта, в котором проводится футбольный матч, если другого не требует соревновательный или ход событий во время его проведения.

Напомним, ранее Береза до полусмерти избил мужчину, который пытался поджечь его дом.