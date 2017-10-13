У ФФУ есть четыре кандидата на пост главного тренера сборной Украины — СМИ

В Федерации футбола Украины рассматривают трех кандидатов на замещение должности тренера главной команды страны, в случае отставки нынешнего наставника сборной Андрея Шевченко.

Об этом рассказал "Голосу Украины" авторитетный источник, сообщает sport.ua.

Отмечается, что в список потенциальных наставников сборной Украины кроме Шевченко вошли: Мирон Маркевич, который ранее уже возглавлял сборную Украины, Виктор Скрипник, который недавно тренировал немецкий клуб Бундеслиги "Вердер" и Роман Григорчук — возглавляет азербайджанскую "Габалу".

Напомним, ранее Шевченко назвал причину поражения сборной Украины от хорватов.