Лига Европы. "Динамо" проигрывает "Янг Бойз" после первого тайма, видео голов

В четверг, 19 октября, в Киеве первый тайм матча третьего тура группового раунда Лиги Европы между местным "Динамо" и швейцарским клубом "Янг Бойз" закончился со счетом 1:2.

Игра проходит на НСК "Олимпийский", за ней следит арбитр из Финляндии Маттиас Гестраниус.

В начале противостояния "динамовцы" имели шанс вырваться вперед — Мбокани мог забивать уже на 45-й секунде, но из выгодного положения после паса Виды отправил мяч в небеса. Через несколько минут Буяльский пробил низом после разыгранного углового, но голкипер швейцарцев защил ворота.

На 17-й минуте счет открыли гости. Ассале получил пас от Саного и решил пробивать, мяч рикошетом от Кадара юркнул в угол — 0:1. Киевляне не опустили руки и активно атаковали, на 34-й минуте их старания принесли плоды. Буяльский совершил проход по центру поля, обыгрался с Мораесом и отдал пас на Мбокани, который стоял напротив пустых ворот и отправил в них мяч — 1:1.

Но уже через пять минут швейцарцы снова повели в счете, Ассале оформил дубль. Игрок получил мяч после скидки Нгамалеу с углового, спокойно развернулся во вратарской и "прошил" голкипера "Динамо".

Стартовые составы команд-соперниц:

"Динамо": Коваль — Кенджера, Вида, Кадар, Пиварич — Морозюк, Буяльский, Сидорчук, Гонсалес — Мораес, Мбокани;

Запасные: Рудько, Пантич, Гармаш, Леднев, Корзун, Кравец, Беседин;

"Янг Бойз": Бальмос — Мбабу, фон Берген, Нуху, Лотомба — Фасснахт, Соу, Саного, Сулеймани — Нгамалеу, Ассале;

Запасные: Волфли, Бюрки, Шик, Эбишер, Вютрих, Йосс, Нсаме.

Видео первого гола Ассале

Видео второго гола Ассале

Видео гола Мбокани

Напомним, 28 сентября в столице Сербии Белграде состоялся матч второго тура группового раунда Лиги Европы между местным "Партизаном" и "Динамо", киевляне победили со счетом 3:2.

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