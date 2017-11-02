Лига Европы. После первого тайма "Динамо" играет вничью со швейцарцами

Подопечные Хацкевича сражаются со швейцарцами.
В четверг, 2 ноября, в швейцарском Берне в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы местный "Янг Бойз" играет с киевским "Динамо".
После первого тайма счет встречи ничейный — 0:0.
Несмотря на то, что швейцарцы нанесли 12 ударов, а "Динамо" било 3 раза, команды пока так и не смогли попасть в створ ворот противника.
Отметим, что команды вышли на поле в следующих составах:
"Янг Бойз": фон Бальмоос – Лотомба, фон Берген (к), Нуху, Мбабу – Соу, Эбишер – Сулеймани, Фасснахт – Ассале, Нсаме.
"Динамо": Бущан – Кендзера, Вида, Хачериди, Пиварич – Корзун, Гармаш, Буяльский – Морозюк (к), Гонсалес – Мораес.
Запасные: Коваль, Шепелев, Гусев, Кравец, Миколенко, Кадар, Вантух.
Напомним, 19 октября, в Киеве матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между "Динамо" и швейцарским "Янг Бойз" закончился со счетом 2:2.