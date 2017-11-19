"Черноморец" дома обыграл "Олимпик": видео голов

Ошибки голкипера донецкого "Олимпика" Заури Махарадзе привели к минимальному поражению его клуба в гостевой игре против одесского "Черноморца".

В целом игра получилась не особенно оживленной и не была богата опасными моментами.

Уже во второй половине встречи вратарь гостей сначала пропустил в удар в ближний угол ворот от Кирилла Ковальца, а затем, на 81-й минуте, не попал по мячу, пытаясь сыграть на выходе, и позволив забить гол защитнику одесситов Вагу Мамаду.

"Олимпику" уже в добавленное время удалось лишь забить гол престижа усилиями Зураба Очигавы.

"Черноморец" после этой победы поднялся на девятое место в турнирной таблице. "Олимпику" же удалось сохранил за собой третье место, несмотря на поражение.

"Черноморец" (Одесса) - "Олимпик" (Донецк) 2:1

Голы: Ковалец, 59-я минута; Мамаду, 81-я минута – Очигава, 90+3 минута

"Черноморец": Гутор, Политыло, Васин, Зубейко (Ориховский, 45+1), Мартиненко, Татарков, Хобленко, Ковалец, Жунич, Алассан, Мамаду

"Олимпик": Махарадзе, Богданов, Цымбалюк (Доронин, 69), Биленький, Очигава, Шестаков, Шабанов, Приемов, Сондей (Федорив, 46), Кравченко, Лукьянчук (Поступаленко, 46)

Предупреждения: Алассан, 13; Васин, 39; Мамаду, 43; Ковалец, 54; Ориховский, 75; Политыло; 85 – Богданов, 58; Кравченко, 82; Очигава, 85

Напомним, ранее сообщалось о том, что полтавская "Ворскла" дома сыграла вничью с каменской "Сталью".