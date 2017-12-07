Лига Европы. "Динамо" - "Партизан": анонс матча и котировки букмекеров

Четверг, 7 декабря, 20:00. Киев, НСК Олимпийский. Лига Европы. Групповой этап. Группа В. Шестой тур. "Динамо" (Киев, Украина) — "Партизан" (Белград, Сербия).

Главный арбитр — Павел Гиль (Польша).

Ассистенты: Конрад Сапела, Марцин Борковски (Польша)

Четвертый арбитр: Адам Купсик (Польша)

ТВ-трансляция: канал "Футбол 1".

В Киеве сегодня вечером между собой сойдутся лидеры группы B. На своем поле украинцам достаточно сыграть вничью, в то время как "Партизан" устроит только победа, сообщает портал "Football.ua".

Однако сейчас с кадрами у киевского клуба очень сложная ситуация. Давно травмированы Артем Кравец и Сергей Сидорчук. Домагой Вида только-только оправляется от последствий травмы. Кроме того, лидер динамовского нападения Дьемерси Мбокани получил травму в недавнем матче с "Мариуполем" и в нынешнем календарном году своей команде уже никак не поможет.

Соответственно, Александр Хацкевич просто вынужден применить ротацию состава и выпустить на игру кого-нибудь из "динамовской" молодежи. Аналогично может поступить и Мирослав Джукич, ведь в чемпионате Сербии "Партизан" серьезно отстал от главного конкурента в борьбе за "золото" − "Црвену Звезду".

Предполагаемые составы:

Динамо: Бущан — Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич — Шепелев, Гармаш — Морозюк, Цыганков — Мораес, Беседин.

Партизан: Стойкович — Н. Р. Милетич, Остоич, Митрович, Н. Г. Милетич — Евтович, Радин, Тошич, Пантич — Ожегович, Тавамба.

Фаворитом матча у букмекеров считаются киевляне.

Коэффициент на победу "Динамов" у William Hill составляет 1,61, в Вwin − 1,62, в Bet365 – 1,66.

Коэффициенты на ничью стартуют от 3,8 у William Hill, а Bwin и Bet365 предлагают по 4.

На победу "Партизана" William Hill и Вwin дают по 5,5, а Вet365 – 5,75.

В БК "Лига Ставок" на успех подопечных Александра Хацкевича дают коэффициент 1,64, а ничью оценивают в 4,0. Победа "Партизана" котируется в 5,26.

Напомним, что в первой, белградской, встрече между этими командами, состоявшейся в сентябре, волевую победу одержало "Динамо" – 3:2.