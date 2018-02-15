Лига Европы. 1/16 финала. "Динамо" минимально выигрывает у "АЕКа" после первого тайма

В четверг, 15 февраля, в Афинах, столице Греции, на стадионе "Спирос Луис", местный "АЕК" в рамках 1/16 финала Лиги Европы 2017/2018 годов будет принимать киевское "Динамо".

"Главред" подготовил для любителей футбола анонс поединка и котировки букмекеров.

Стартовые составы:

АЕК: Баркас – Гало, Враньеш, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Галанопулос - Бакасетас, Ливая, Клонаридис – Якумакис

Запасные: Цитодас, Айдаревич, Христодулопулос, Араухо, Чигринский, Яннуцос, Дзанетпулос

Главный тренер: Маноло Хименес

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский - Цыганков, Гармаш, Дерлис Гонсалес - Мораес

Запасные: Рудько, Бурда, Шабанов, Шапаренко, Беседин, Миколенко, Смирный

Главный тренер: Александр Хацкевич

На 5-й минуте матче защитник "Динамо" Евгений Хачериди получил желтую карточку за фол против соперника. На 19-й минуте счет открыл "динамовец" Виктор Цыганков, замкнув прострел партнера по команде Дерлиса Гонсалеса. На 22-й минуте игрок "АЕКа" Марко Ливайя получил желтую карточку за симуляцию и пропустит ответную игру в Киеве. На 30-й минуте полузащитник "Динамо" Денис Гармаш получил предупреждение за грубый подкат.