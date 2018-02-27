Суркис нашел замену Хацкевичу — СМИ

Бывший помощник Сергея Реброва испанец Рауль Рианчо, входящий в тренерский штаб сборной Украины, может стать главным тренером кивского "Динамо".

Президент "Динамо" Игорь Суркис уже ведет переговоры с Рианчо, сообщает dynamomania.com.

Испанец работал ассистентом Сергея Реброва с 2014-по 2016-й год. В этот период киевляне дважды выиграли чемпионат Украины, а также выходили в 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы.

После окончания контракта с "Динамо" Рианчо вошел в тренерский штаб сборной Украины.