Олимпийский чемпион рассказал, почему не отказался от выступлений за Украину

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко заявил о том, что ему поступали предложения выступать за другие страны.

"Взвесив все "за" и "против", решил отказаться. Потому что чужаком быть неохота. Победа вдвойне приятнее, когда ты приносишь ее своей стране. Выступая за чужую страну, ты можешь добиться победы для себя, но никто за тебя у тебя дома особо радоваться не будет", — рассказал Абраменко в интервью sport.ua.

Напомним, Александр Абраменко на Олимпиаде-2018 завоевал золотую медаль 18 февраля.

